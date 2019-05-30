Ремонт ждёт Себежскую школу летом

15:55, 30 мая 2019, ПАИ

В течение летних каникул в Себежской школе будут проведены ремонтные работы, в частности, в запланирован ремонт пищеблока. Об этом заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 33-й сессии Псковского областного Собрания 30 мая.

По итогам доклада губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о работе администрации региона в 2018 году, депутат Дарья Козьякова спросила о ремонте школы в Себеже. Она отметила, что котельная находится в подвальном помещении здания образовательного учреждения, нужно провести теплотрассу, также в обновлении нуждается пищеблок. Парламентарий обратила внимание, что документы по ремонту, в том числе проектно-сметная документация, направлены в администрацию, и уточнила, когда будут проведены работы.

Александр Седунов заявил, что деньги на ремонт школы уже выделены, работы начнутся уже этим летом.

Михаил Ведерников поручил Александру Седунову еженедельно докладывать о ходе ремонта школы.