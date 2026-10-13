Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере молодёжной политики

Главное управление МЧС России по Псковской области и министерство молодёжной политики Псковской области заключили соглашение, направленное на развитие взаимодействия в работе с молодёжью и н поддержку молодых специалистов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Фото: Главное управление МЧС России по Псковской области

В ходе рабочей встречи министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев и начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин обсудили комплекс мер поддержки молодых сотрудников и механизмы вовлечения молодёжи в реализацию общественно значимых проектов в сфере безопасности. В рамках совместной работы молодёжный совет главного управления организовал экскурсию по пожарной части для подростков из патриотических и общественных организаций Пскова.

Кроме того, председатель молодёжного совета главного управления Игорь Ежов представил проект «Больше чем служба», ориентированный на поддержку молодых федеральных государственных служащих.

«Сотрудничество призвано обеспечить системную работу по развитию кадрового потенциала, укреплению преемственности профессиональных традиций и формированию у молодого поколения ответственного отношения к обеспечению безопасности населения», – добавили представители МЧС.

Ранее сообщалось, что совместные учения провели псковские спасатели и росгвардейцы.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

13 октября 2026

Михаил Ведерников вручил работникам АПК ведомственные и региональные награды
13 октября 2026

Акция «Ветераны глубинки» прошла в Невельском округе
13 октября 2026

Делегация Псковской области приняла участие в программе «Проводники смыслов. Управленцы»
13 октября 2026

Безопасны ли светодиодные лампы, рассказал офтальмолог
13 октября 2026

В Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере молодёжной политики
13 октября 2026

Профориентация стала темой программы «Оглавление». Главное
13 октября 2026

Труппа Псковского областного театра кукол гастролирует в городе Иваново
13 октября 2026

Псковичка стала победительницей международного конкурса научных проектов

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...