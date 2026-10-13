В Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере молодёжной политики

20:33, 13 октября 2026, ПАИ

Главное управление МЧС России по Псковской области и министерство молодёжной политики Псковской области заключили соглашение, направленное на развитие взаимодействия в работе с молодёжью и н поддержку молодых специалистов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

В ходе рабочей встречи министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев и начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин обсудили комплекс мер поддержки молодых сотрудников и механизмы вовлечения молодёжи в реализацию общественно значимых проектов в сфере безопасности. В рамках совместной работы молодёжный совет главного управления организовал экскурсию по пожарной части для подростков из патриотических и общественных организаций Пскова.

Кроме того, председатель молодёжного совета главного управления Игорь Ежов представил проект «Больше чем служба», ориентированный на поддержку молодых федеральных государственных служащих.

«Сотрудничество призвано обеспечить системную работу по развитию кадрового потенциала, укреплению преемственности профессиональных традиций и формированию у молодого поколения ответственного отношения к обеспечению безопасности населения», – добавили представители МЧС.

Ранее сообщалось, что совместные учения провели псковские спасатели и росгвардейцы.