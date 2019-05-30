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Общество

Псковские газовики приостановили снабжение должников

Очередной совместный рейд по должникам и абонентам, не имеющим договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО) провели специалисты газораспределительной и газоснабжающей организаций в частном секторе города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия «Газпром межрегионгаз Псков».

Большинство нарушителей платежной дисциплины, запланированных к посещению газовиками, ранее уже неоднократно отключались от газоснабжения.

По результатам рейда была приостановлена подача газа пяти абонентам с задолженностью более 63 тыс. рублей, один из них не имел договора на ТО ВДГО. Четыре абонента оплатили задолженность на общую сумму более 25 тыс. рублей, тем самым избежав отключения.

«В ближайшее время мы планируем усилить работу по отключению абонентов, считающих, что заключать договор на ТО ВДГО не обязательно. Закон для всех одинаков и абоненты, ставящие под угрозу всеобщую безопасность, будут отключены от газоснабжения, даже если у них нет долгов за газ», - отметила начальник службы по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Светлана Николаева.

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