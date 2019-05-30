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Политика

В июне 13 депутатов «Единой России» встретятся с псковичами

В июне 13 депутатов «Единой России» встретятся с псковичами в региональной общественной приемной партии в Пскове на улице Гоголя, 9. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском региональном отделении партии.

6 июня приём проведёт депутат областного Собрания, куратор партпроекта «Старшее поколение» Наталья Мельникова, 11 июня – ее коллега по региональному парламенту – Лидия Драгунова, 13 июня – депутат, ответственный за реализацию парпроекта «Новая школа» Владимир Яников.

19 июня заявителями встретится его заместитель, руководитель фракции «Единой России» Виктор Антонов. 20 июня прием граждан проведет секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Псковского областного Собрания Александр Котов. 25 июня работать с обращениями псковичей будет вице-спикер ПОС, руководитель партийной приёмной и координатор партпроекта «Детский спорт» Юрий Сорокин.

В июне псковичи смогут адресовать свои вопросы депутатам Псковской городской Думы: 4 июня – Владимиру Воробьеву, 11-го – Сергею Мусиенко, 13-го – Валерию Тюменцеву, 18-го – Эдуарду Белову, 19-го – Григорию Стороненкову. 20 июня за поддержкой можно обратиться к руководителю фракции «Единой России» в ПГД, куратору партпроекта «Безопасные дороги» Денису Иванову. Завершит месяц приемов и. п. главы Пскова, заместитель секретаря псковского отделения «Единой России» и координатор партпроекта «Крепкая семья» Елена Полонская. Она пообщается с гражданами 27 июня.

Депутаты областного Собрания будут принимать граждан с 10:00 до 13:00, а Псковской городской Думы – с 14:00 до 17:00. Предварительная запись производится по телефону 8 (8112) 66-25-12.

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