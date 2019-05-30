Незаконный ввоз яблок и томатов в Россию пресекли в Псковской области

17:38, 30 мая 2019, ПАИ

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в Невельском районе совместно с Пограничным управлением ФСБ и Псковской таможней задержали две автомашины, которые перевозили из Белоруссии томаты и яблоки без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.

При досмотре грузовых отсеков автомобилей специалисты выявили свежие яблоки и томаты неустановленного происхождения, а также 800 килограммов томатов с маркировочными этикетками, согласно которым страной происхождения продукции является Польша.

Томаты впоследствии уничтожили механическим способом на себежском полигоне ТБО. 11,2 тонны яблок и томатов неустановленного происхождения также уничтожены. По факту выявленных нарушений виновных оштрафовали, добавили в ведомстве.