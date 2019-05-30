Останки псковича-красноармейца перезахоронили на Орлецовском кладбище

17:04, 30 мая 2019, ПАИ

Останки красноармейца Владимира Ганчевского, который погиб в ходе боев за Синявинские высоты, перезахоронили на Орлецовском кладбище Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Его останки обнаружили поисковики из петербургского отряда «Патриот» осенью 2018 года в ходе раскопок в Кировском районе Ленинградской области. В марте они нашли родственников солдата – племянницу и внучатую племянницу. Родственники решили перезахоронить бойца рядом с его матерью в Орлецах.

В мероприятии приняли участие заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев, руководитель Псковской областной поисковой организации «След «Пантеры» Геннадий Корольков, комиссар поискового отряда «Застава» Псковского района Михаил Корнеев и родственники красноармейца.

Владимир Воробьев отметил, что благодаря таким защитникам Родины, как Владимир Ганчевский, в годы войны удалось отстоять свободу и независимость страны. После заупокойной литии, которую провел священник Псковской митрополии отец Гавриил, прозвучал троекратный салют.

Владимир Ганчевский родился в 1925 году в Пскове и окончил среднюю школу №11. Затем он уехал в Ленинград к родственникам поступать в техникум. Когда началась война пскович втайне от матери, которая осталась его ждать в Пскове, в 1942 году ушел на фронт. В военкомате он заявил, что ему уже исполнилось 18. Тем самым Владимир Ганчевский прибавил себе лишний год.

За время прохождения службы был дважды ранен и оба раза самовольно покидал военный госпиталь и возвращался в расположение части. Награжден медалью «За Оборону Ленинграда». В декабре 1943 года пропал без вести после ожесточенных боев за Синявинские высоты.

«Его мать, Анна Ганчевская, всю жизнь прожила в надежде найти место, где похоронен Владимир», – добавили в пресс-службе.