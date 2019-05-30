Молодёжный центр Пскова обновил сайт

17:59, 30 мая 2019, ПАИ

30 мая в Псковском городском молодежном центре презентовали новый сайт, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Начальник информационного отдела Молодёжного центра Елена Зиновьева рассказала о новом сайте, истории его создания и полезной информации. Так, особое внимание на сайте уделяется вопросам трудоустройства молодежи. Здесь размещены вакансии, поступающие в Молодежный центр напрямую от работодателей. Кроме того, псковичи смогут оставить свои резюме на сайте, чтобы работодатель нашёл нужного специалиста.

Директор Молодежного центра Виктор Рулев поблагодарил всех, кто принимал участие в создании сайта и выразил надежду, что новая версия интернет-ресурса упростит сотрудничество между молодежными организациями города. Также сотрудников поздравил депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев. Он вручил директору адрес от и. п. главы города Елены Полонской, пожелал новых идей и энтузиазма.