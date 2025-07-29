Санитарные дни начались в Псковском музее-заповеднике

10:09, 29 июля 2025, ПАИ

Санитарные дни начались в Псковском музее-заповеднике, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

29 июля будут закрыты Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, главное здание Псковского музея-заповедника, картинная галерея Псковского музея-заповедника, Поганкины палаты, Приказная палата Псковского кремля, Власьевская башня, Плоская башня, мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского, музей-квартира В. И. Ленина, музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова, музей-усадьба М. П. Мусоргского, музей-усадьба С. В. Ковалевской и музей истории города Печоры.

30 июля для посещения будет закрыт Двор Постникова, а также палаты у Сокольей башни. 31 июля – Варлаамовская и Высокая башни.

«Просим учитывать данную информацию при планировании посещения объектов музея», – подчеркнули в музее.