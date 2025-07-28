В Островской межрайонной больнице продолжается ремонт по нацпроекту
В Островской межрайонной больнице продолжается ремонт в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили ПАИ в Министерстве здравоохранения Псковской области.
«Сейчас ведётся ремонт поликлиники, неврологического и реанимационного отделений стационара, отделения профилактики. Также ремонт осуществляется в опочецком, красногородском, пушкиногорском филиалах», – отметили в профильном министерстве, извинившись перед пациентами за временные неудобства.
Помимо этого, капитальный ремонт ведётся в ряде фельдшерско-акушерских пунктов, добавили специалисты.
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