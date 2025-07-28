Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Островской межрайонной больнице продолжается ремонт по нацпроекту

В Островской межрайонной больнице продолжается ремонт в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили ПАИ в Министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство здравоохранения Псковской области

«Сейчас ведётся ремонт поликлиники, неврологического и реанимационного отделений стационара, отделения профилактики. Также ремонт осуществляется в опочецком, красногородском, пушкиногорском филиалах», – отметили в профильном министерстве, извинившись перед пациентами за временные неудобства.

Помимо этого, капитальный ремонт ведётся в ряде фельдшерско-акушерских пунктов, добавили специалисты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 июля 2025

Митрополит Матфей принял участие в богослужении в храме «Нового Херсонеса»
28 июля 2025

В Островской межрайонной больнице продолжается ремонт по нацпроекту
28 июля 2025

Робот Макс начал консультировать жителей Псковской области по региональным сервисам
28 июля 2025

Круговой перекрёсток на Запсковье отремонтируют до 3 августа
28 июля 2025

Михаил Ведерников: Поездка в Печоры – прекрасная возможность отдохнуть от будничных забот
28 июля 2025

Дорожные работы на улице Максима Горького в Пскове будут проводиться ночью
28 июля 2025

Стало известно, когда жару в Псковской области сменят ливни
28 июля 2025

Роль центров «Работа России» в трудоустройстве участников СВО отметил Михаил Ведерников

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...