В Островской межрайонной больнице продолжается ремонт по нацпроекту

23:40, 28 июля 2025, ПАИ

В Островской межрайонной больнице продолжается ремонт в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили ПАИ в Министерстве здравоохранения Псковской области.

«Сейчас ведётся ремонт поликлиники, неврологического и реанимационного отделений стационара, отделения профилактики. Также ремонт осуществляется в опочецком, красногородском, пушкиногорском филиалах», – отметили в профильном министерстве, извинившись перед пациентами за временные неудобства.

Помимо этого, капитальный ремонт ведётся в ряде фельдшерско-акушерских пунктов, добавили специалисты.