Псковичи рассказали, из-за чего испытывают стресс на работе

09:51, 29 июля 2025, ПАИ

Псковичи рассказали, из-за чего испытывают стресс на работе. Результаты опроса ПАИ предоставила пресс-служба сервиса SuperJob.

Поведение коллег – главный источник стресса на работе. Так ответили 15 % респондентов. Их раздражают токсичность, склонность к сплетням, грубость, недоброжелательность, стервозность, глупость и суетливость. На втором месте по уровню стресса находится отношение руководства (11 %), а на третьем – непрофессионализм команды (9 %). 8 % респондентов отметили низкую зарплату как основную причину своей нервозности, по 5 % указали на непрофессионализм начальства и поведение клиентов. Также горожан беспокоят нечётко сформулированные задачи, высокая нагрузка и отсутствие организованности на работе (по 4 %).

Мужчины чаще испытывают стресс из-за некомпетентности руководства, низкой зарплаты, задержек в выплатах и высокой нагрузки, в то время как женщины более чувствительно реагируют на поведение коллег, начальства и клиентов.