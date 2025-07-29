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Общество

Россияне смогут отказаться от массовых рассылок с 1 августа

Закон, который даёт россиянам право отказаться от получения массовых рассылок через личный кабинет у оператора связи или в его мобильном приложении, вступает в силу с 1 августа. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

«Это простое и удобное решение, которое значительно повысит цифровой комфорт россиян, позволит сократить количество спама минимум в половину», – сказал он.

Массовые рассылки часто используют мошенники, которые под видом рекламы могут предлагать поддельные услуги, фальшивые компенсации или ссылки на вредоносные ресурсы. «Новый порядок поможет сделать такие схемы менее массовыми и менее эффективными», – подчеркнул депутат.

Следующим этапом станет запрет на массовые обзвоны без согласия абонента с сентября 2025 года. Кроме того, до конца года на портале «Госуслуги» появится сервис, через который можно будет пожаловаться на нарушения. «Операторы связи будут обязаны прекратить рассылку по заявлению абонента, и это будет законодательно закреплено», – рассказал Антон Немкин.

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