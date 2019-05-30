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Общество

Бесплатные занятия и консультации для детей пройдут в Центре доктора Бубновского в Пскове 1 июня

1 июня в Пскове Центр доктора Бубновского дарит подарки - бесплатные занятия и консультации для детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре.

В 12:00 стартует партерная гимнастика – специальный комплекс гимнастики для исправления осанки, способствующий укреплению сердечных мышц, костей скелета, сухожилий и связок. Физическая активность ускоряет обменные процессы в организме и положительно сказывается на его состоянии.

В 13:00 «АэроМТБ» - комбинированные занятия на Многофункциональном тренажере Бубновского. С раннего возраста хорошая физическая форма и здоровый способ жизни помогают сохранить «здоровую осанку», уверены эксперты. Коррекция и оздоровление опорно-двигательного аппарата, развивает координацию всего тела, улучшает общее самочувствие, нормализует обмен веществ и состояние нервной системы. Занятия с детьми от 7 до 16 лет проводятся небольшими группами от 2 до 6 человек.

В течение всего дня у любого ребенка есть возможность бесплатно получить консультацию у врача ЛФК. Услуга предоставляется только по предварительной записи по телефону 797-003.

Имеются противопоказания, необходима консультация у специалиста. 

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