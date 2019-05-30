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Общество

Псковичу грозит тюрьма за половую связь с девочкой

Фото Андрея Степанова

Лишение свободы до 4 лет грозит псковичу за половую связь с несовершеннолетней (часть 1 статьи 134 УК РФ), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

В ночь на 18 мая мужчина привел к себе домой в Пскове несовершеннолетнюю девочку, которой не исполнилось 16 лет, и вступил с ней в половую связь. По этому факту следователи возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.

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