Андрей Карпов официально возглавил региональный исполнительный комитет «Единой России»

19:23, 30 мая 2019, ПАИ

Региональный исполнительный комитет (РИК) Псковского регионального отделения «Единой России» официально возглавил Андрей Карпов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе партии, его кандидатуру согласовал президиум генерального совета «Единой России» на заседании 30 мая.

Кроме того, в ходе заседания назначили новых руководителей региональных исполнительных комитетов в Смоленской, Иркутской областях и Пермском крае.

Андрей Карпов приступил к работе в должности руководителя Псковского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в ноябре 2018 года.

Андрей Карпов родился 23 сентября 1973 года в поселке Кунья Псковской области. В 1994 году окончил Гомельский кооперативный институт, в 2005-м - Северо-Западную академию государственной службы.

В 1994-1995 году - главный казначей-инспектор по государственным кредитам и внебюджетным фондам Отделения Федерального казначейства по Псковскому району. С 1995 по 2001 год работал главным специалистом, а затем исполнял обязанности начальника отдела государственных кредитов внебюджетных фондов и ценных бумаг, был заместителем начальника отдела контроля за средствами федерального бюджета Управления федерального казначейства по Псковской области.

Позже занимал должности начальника отдела правового обеспечения и заместителя начальника Контрольного управления, председателя Государственно-правового комитета, заместителя и первого заместителя руководителя аппарата администрации региона.

Андрей Карпов – член партии «Единая Россия» с 2002 года.