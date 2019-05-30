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Общество

Лучшие «Семьи года» выбрали в Псковской области

Четыре семьи из Псковской области стали победителями регионального конкурса «Семья года» 30 мая. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, за победу состязались 17 семей в четырех номинациях.

Фото Александра Сидоренко

В номинации «Молодая семья» победу одержала семья Ивановых из Дновского района, в «Золотая семья» – семья Безобразовых из Себежского района, в «Хранители традиций» – семья Блиновых из Локнянского района, а в номинации «Многодетная семья» – семья Петровых из Невельского района.

Лучшие семьи представят регион на федеральном этапе конкурса.

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