Лучшие «Семьи года» выбрали в Псковской области

19:42, 30 мая 2019, ПАИ

Четыре семьи из Псковской области стали победителями регионального конкурса «Семья года» 30 мая. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, за победу состязались 17 семей в четырех номинациях.

В номинации «Молодая семья» победу одержала семья Ивановых из Дновского района, в «Золотая семья» – семья Безобразовых из Себежского района, в «Хранители традиций» – семья Блиновых из Локнянского района, а в номинации «Многодетная семья» – семья Петровых из Невельского района.

Лучшие семьи представят регион на федеральном этапе конкурса.