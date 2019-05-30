Международный день соседей отметят в Пскове

20:27, 30 мая 2019, ПАИ

Международный день соседей отметят в Пскове 31 мая и 1 июня, сообщили Псковскому агентству информации в Общественной палате Псковской области.

Праздничные мероприятия пройдут на двух площадках: 31 мая в 18:00 во дворе дома №1 на улице Достовалова и 1 июня в 16:00 во дворе дома №16 на улице Труда. Для жителей этих домов и всех желающих организуют интерактивные площадки, развлекательные программы с конкурсами и пирогами.

Организатор мероприятий, региональный куратор проекта «Школа грамотного потребителя» и член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллова рассказал, что подобные мероприятия проводятся каждый год на разных площадках с целью объединения соседей, живущих на одной лестничной площадке, улице или в одном доме, и возрождения теплых соседских отношений.

«Объединившись, соседи смогут лучше управлять своим домом. А это, в свою очередь, позволит улучшить привлекательность дома, улицы, города», – добавил Алексей Кириллов.