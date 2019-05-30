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Общество

Фрагменты советского самолета и останки летчика нашли под Тарту

В волости Луунья под Тарту в ходе прокладки канализационной трассы строители нашли останки летчика и фрагменты сбитого советского самолета времен Второй мировой войны, пишет DELFI.

Обнаруженный самолет 1942 года выпуска, он разбился под Тарту в ходе военных действий в 1944 году. Сейчас строительные работы приостановлены.

«На всех частях самолетов есть номера. Мы посмотрели номер: русские буквы, цифры. Через Google сравнили с фотографиями ЛаГГ-3, производства 38 года. Этот конкретно самолет 42 года выпуска», - приводит издание слова археолога-любителя, руководителя Тартуского отделения поискового клуба Kamerad Александра Коткина.

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