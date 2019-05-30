0
21:58
Новые книги о Гарри Поттере выйдут 27 июня
21:37
Литографии Юрия Спегальского «По Пскову XVII века» увидят петербуржцы
19:23
Андрей Карпов официально возглавил региональный исполнительный комитет «Единой России»
18:33
Сколько псковичи задолжали своим детям: ПАИ-live c заместителем главного судебного пристава региона
18:11
ФОТОФАКТ: Асфальт в лужи укладывают дорожники в Великих Луках
17:58
Петр Алексеенко об отчете Михаила Ведерникова: Видно, что работа действительно ведется
17:19
Депутат Ян Лузин сложил с себя полномочия в Псковском облсобрании
Еще новости
Общество

Новые книги о Гарри Поттере выйдут 27 июня

Четыре новые книги о Гарри Поттере писательница Джоан Роулинг опубликует в интернете. Как пишет РИА Новости, первые два издания выйдут уже 27 июня.

Эта серия книг, названных в честь уроков в Хогвартсе, перенесет читателей «назад во времени, чтобы узнать о традиционном фольклоре и волшебстве, лежащем в основе историй о Гарри Поттере».

В небольших изданиях читатели увидят заметки, манускрипты, рисунки, ранее напечатанные в книге «Гарри Поттер: история волшебства», а также новые иллюстрации художника Роэна Дэниела Изона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Новые книги о Гарри Поттере выйдут 27 июня
30 мая 2019
Новые книги о Гарри Поттере выйдут 27 июня
Литографии Юрия Спегальского «По Пскову XVII века» увидят петербуржцы
30 мая 2019
Литографии Юрия Спегальского «По Пскову XVII века» увидят петербуржцы
Андрей Карпов официально возглавил региональный исполнительный комитет «Единой России»
30 мая 2019
Андрей Карпов официально возглавил региональный исполнительный комитет «Единой России»
ФОТОФАКТ: Асфальт в лужи укладывают дорожники в Великих Луках
30 мая 2019
ФОТОФАКТ: Асфальт в лужи укладывают дорожники в Великих Луках
Петр Алексеенко об отчете Михаила Ведерникова: Видно, что работа действительно ведется
30 мая 2019
Петр Алексеенко об отчете Михаила Ведерникова: Видно, что работа действительно ведется
Депутат Ян Лузин сложил с себя полномочия в Псковском облсобрании
30 мая 2019
Депутат Ян Лузин сложил с себя полномочия в Псковском облсобрании
Останки псковича-красноармейца перезахоронили на Орлецовском кладбище
30 мая 2019
Останки псковича-красноармейца перезахоронили на Орлецовском кладбище
Итоговая программа о подготовке к «Миссис Псков 2019» выйдет в эфир 30 мая
30 мая 2019
Итоговая программа о подготовке к «Миссис Псков 2019» выйдет в эфир 30 мая

Идет загрузка...