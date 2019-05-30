Новые книги о Гарри Поттере выйдут 27 июня

21:58, 30 мая 2019, ПАИ

Четыре новые книги о Гарри Поттере писательница Джоан Роулинг опубликует в интернете. Как пишет РИА Новости, первые два издания выйдут уже 27 июня.

Эта серия книг, названных в честь уроков в Хогвартсе, перенесет читателей «назад во времени, чтобы узнать о традиционном фольклоре и волшебстве, лежащем в основе историй о Гарри Поттере».

В небольших изданиях читатели увидят заметки, манускрипты, рисунки, ранее напечатанные в книге «Гарри Поттер: история волшебства», а также новые иллюстрации художника Роэна Дэниела Изона.