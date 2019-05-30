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Общество

В России ужесточили уголовное наказание для нетрезвых виновников ДТП

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении поправки к Уголовному кодексу России, которые ужесточают наказание для нетрезвых водителей, по вине которых пострадали или погибли люди. Как пишет «Коммерсантъ», закон предполагает увеличение максимального срока наказания с 9 до 15 лет.

Фото Александра Сидоренко

Такие дорожно-транспортные происшествия планируется перевести в разряд тяжких преступлений. Изменения коснутся виновников аварий, в результате которых нанесен тяжкий вред здоровью: для них максимальный срок повысят с 4 до 7 лет. За ДТП с одним погибшим водителю будет грозить до 12 лет (сейчас до 5 лет), при двух и более погибших — до 15 лет тюрьмы (сейчас до 9).

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