В России ужесточили уголовное наказание для нетрезвых виновников ДТП

23:00, 30 мая 2019, ПАИ

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении поправки к Уголовному кодексу России, которые ужесточают наказание для нетрезвых водителей, по вине которых пострадали или погибли люди. Как пишет «Коммерсантъ», закон предполагает увеличение максимального срока наказания с 9 до 15 лет.

Такие дорожно-транспортные происшествия планируется перевести в разряд тяжких преступлений. Изменения коснутся виновников аварий, в результате которых нанесен тяжкий вред здоровью: для них максимальный срок повысят с 4 до 7 лет. За ДТП с одним погибшим водителю будет грозить до 12 лет (сейчас до 5 лет), при двух и более погибших — до 15 лет тюрьмы (сейчас до 9).