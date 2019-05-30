Более 7 млрд потратит РФ на продвижение русского языка

08:35, 31 мая 2019, ПАИ

В 2019–2025 годах РФ потратит на распространение и продвижение русского языка 7,4 млрд рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минпросвещения. На предыдущую аналогичную программу из федерального бюджета было выделено 3,7 млрд рублей.

Средства направят на создание интернет-школ русского языка, курсов в Сети для изучения языка и других предметов на русском, различных игр и онлайн-тренажеров. Кроме того, программа министерства предусматривает организацию 768 просветительских, образовательных и культурных событий за рубежом, поддержку русских школ за границей учебниками и новыми методиками, отбор иностранцев для обучения в вузах страны, а также курсы повышения квалификации для 173 тысяч педагогов и выпуск новых учебных пособий и словарей.

Кроме Минпросвещения продвижением русского языка будут заниматься Рособрнадзор и Россотрудничество.

На сегодняшний день на русском языке говорят около 300 млн человек во всем мире. К 2025 году планируется значительно увеличить их количество. В частности, охват учащихся, прошедших обучение по русскому в онлайн-режиме, должно вырасти в четыре раза.