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Принцип Ведерникова
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Общество

Россия предложила Японии отказаться от виз


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[Фото: AP Photo/Kazuhiro Nogi] [Фото: AP Photo/Kazuhiro Nogi]
Фото: AP Photo/Kazuhiro Nogi

Глава российского МИД Сергей Лавров на переговорах с японским коллегой Таро Коно напомнил о предложении Москвы перейти к безвизовому режиму между Россией и Японией. Об этом сообщает «Российская газета».

Об этом Лавров рассказал во время совместного с Коно выхода к прессе по итогам их встречи. По словам Лаврова, инициативу можно начать реализовывать с туристических и деловых поездок. «Будем надеяться, что диалог по этой теме продолжится», - отметил Лавров.

В качестве первого шага рассматривается возможность введения свободного передвижения между жителями Сахалинской области и префектуры Хоккайдо.

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