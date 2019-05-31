Пять штрафов наложил псковский Роспотребнадзор за нарушения антитабачного закона
Пять штрафов об административных правонарушениях на общую сумму 27,5 тысяч рублей наложили сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области за нарушения антитабачного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
За 1 квартал текущего года были проверены 10 субъектов предпринимательства, в том числе 26 объектов, где ведётся продажа табачной продукции. В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалисты проверили 3 тысячи 234 пачки табачной продукции, в том числе 871 пачку импортной продукции.
По материалам УМВД России по Псковской области Роспотребнадзор составил протокол об административном правонарушении, и по решению суда наложен штраф на сумму 12 тысяч рублей.
В ведомстве добавили, что 31 мая отмечается Всемирный день без табака. В этой связи в Роспотребнадзоре работает «горячая линия». Она будет открыта сегодня до 16:00. В Пскове задать вопросы можно по телефону 8 (8112) 72-20-22, в Великих Луках - 8(81153) 3-65-19, 8(81153) 3-93-94, в Невеле - 8(81151) 2-60-50, в Острове - 8(81152) 3-20-07, 8(81152) 3-19-27. Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 (работает в круглосуточном режиме и принимает одновременно до 100 звонков).