Пять штрафов наложил псковский Роспотребнадзор за нарушения антитабачного закона

09:41, 31 мая 2019, ПАИ

Пять штрафов об административных правонарушениях на общую сумму 27,5 тысяч рублей наложили сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области за нарушения антитабачного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

За 1 квартал текущего года были проверены 10 субъектов предпринимательства, в том числе 26 объектов, где ведётся продажа табачной продукции. В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалисты проверили 3 тысячи 234 пачки табачной продукции, в том числе 871 пачку импортной продукции.

По материалам УМВД России по Псковской области Роспотребнадзор составил протокол об административном правонарушении, и по решению суда наложен штраф на сумму 12 тысяч рублей.

В ведомстве добавили, что 31 мая отмечается Всемирный день без табака. В этой связи в Роспотребнадзоре работает «горячая линия». Она будет открыта сегодня до 16:00. В Пскове задать вопросы можно по телефону 8 (8112) 72-20-22, в Великих Луках - 8(81153) 3-65-19, 8(81153) 3-93-94, в Невеле - 8(81151) 2-60-50, в Острове - 8(81152) 3-20-07, 8(81152) 3-19-27. Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 (работает в круглосуточном режиме и принимает одновременно до 100 звонков).