Фотовыставка «Есть только миг между прошлым и будущим» откроется в псковском Доме офицеров

10:42, 31 мая 2019, ПАИ

4 июня в Пскове в Доме офицеров состоится открытие выставки фотографий «Есть только миг между прошлым и будущим...». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организаторы.

Автор работ - молодой фотограф Дмитрий Кравец. Он родился в Пскове в 1984 году, окончил отделение фото-видео творчества Псковского колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Первая выставка, в которой Дмитрий Кравец принял участие, состоялась в 2008 году. На его счету 5 персональных выставок в Пскове.

Выставка откроется в 17:00.