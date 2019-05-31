Выставка в честь Спегальского откроется в Пскове 3 июня

10:00, 31 мая 2019, ПАИ

3 июня в 15:00 в мемориальной квартире Юрия Спегальского в Пскове откроется выставка, посвященная 110-летию со дня рождения архитектора-реставратора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

На выставке будут представлены фотографии ремонтно-реставрационных работ, которые проводил Юрий Спегальский в Санкт-Петербурге. В пятидесятые годы XX века он выполнял работы на шпиле Петропавловской крепости и на куполе Исаакиевского собора. Также гости выставки смогут увидеть фотокопии литографий XIX века с видами Псковской губернии 1830-40-х годов. На постерах запечатлены рисунки из графической серии Юрия Спегальского «По Пскову XVII века».

В 12:00 состоится возложение цветов на могиле Юрия Спегальского на кладбище у храма Жен-Мироносиц, в 16:00 – экскурсия по мемориальной квартире Спегальского, в 17:00 в историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева пройдёт награждение победителей викторины «Ученый, зодчий, каменщик».

Юрий Спегальский, пскович, выпускник Ленинградского института инженеров коммунального строительства, принимал активное участие в восстановлении Пскова после Великой Отечественной войны. С октября 1944 года по февраль 1946 года являлся начальником инспекции по охране памятников Пскова. С февраля 1946 года по июнь 1947 года – начальник реставрационной мастерской Пскова. За это время он подготовил проекты реставрации многих памятников архитектуры Пскова, в том числе церкви Николы со Усохи (1536 г.), колокольни церкви Михаила и Гавриила Архангелов и корпусов при ней (XVII век), церкви Богоявления с Запсковья (1495 г.), куполов Троицкого собора. До войны, в 1930-е годы, Юрий Спегальский реставрировал Гремячую башню Окольного города и вторые палаты Меншиковых (Советская, 50).