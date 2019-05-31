Парад колясок и забеги в ползунках пройдут в Витебске 1 июня

10:32, 31 мая 2019, ПАИ

Парад колясок, забег в ползунках и концерт пройдут в рамках программы «День детства» на площади Победы в Витебске 1 июня в 12:00, пишет БЕЛТА.

Малышам и их родителям придется продемонстрировать свою физическую форму: дети, которые еще не умеют ходить, преодолеют дистанцию в ползунках, мамы станут участниками флешмоба и покрутят халахуп, а папам предстоит в команде из трех человек перетянуть пожарный автомобиль. Победительницу наградят полугодовым абонементом на занятия фитнесом, а папы-победители получат в подарок огнетушители и сертификат для ребенка на посещение детского развлекательного центра.

Кроме этого, в течение дня будет работать интерактивная площадка МЧС, где можно будет заработать «спасариков» и обменять их на аттракционы от спасателей, фейс-арт либо сладкие подарки от предприятий города.