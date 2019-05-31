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Принцип Ведерникова
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Общество

Два живописных полотна вернулись в Псковский музей-заповедник с выставки в Манеже

Работы Андрея Иванова и Якова Капкова из собрания Псковского музея-заповедника вернулись с выставки «Жизнь после жизни», которая проходила в Манеже (Санкт-Петербург) с 9 апреля по 22 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Фото Псковского музея-заповедника

«Межмузейный проект «Жизнь после жизни» был призван показать, как в изобразительном искусстве (живопись, графика, скульптура) петербургскими художниками раскрывается тема смерти и бессмертия», – отметили в пресс-службе. Проект сформировался в сотрудничестве более чем с 20 музеями, в том числе с Эрмитажем, Русским музеем, Третьяковской галереей и другими музеями Санкт-Петербурга, Москвы и городов России от Краснодара до Пскова. В экспозицию также вошли произведения из частных собраний.

Фото Псковского музея-заповедника

В пространстве Манежа были представлены произведения, созданные в период с 1725 по 2018 годы такими художниками, как Алексей Венецианов, Карл Брюллов, Пётр Клодт, Фёдор Бруни, Марк Антокольский, Михаил Врубель, Василий Суриков, Виктор Васнецов, Василий Поленов, Александр Головин, Илья Репин, Кузьма Петров-Водкин, Иван Билибин, Николай Рерих, Мстислав Добужинский, Александр Бенуа, Марк Шагал, а также современниками, среди которых — Юлдус Бахтиозина, Анатолий Белкин, Александр Загоскин, Владимир Кустов, Вячеслав Михайлов, Николай Сажин, Константин Симун, Дмитрий Шагин, Михаил Шемякин и многие другие.

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