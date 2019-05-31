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Принцип Ведерникова
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Общество

Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Пскове 1 июня

1 июня, в международный День защиты детей, в Пскове будет запрещена продажа алкогольной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации муниципалитета.

На основании постановления администрации региона от 28 января 2015 года № 29 «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области» запрет распространяется на территорию всего региона.  

Полный запрет на торговлю спиртным на территории Псковской области действует также 1 сентября (День знаний) и в дни выпускных в образовательных учреждениях.

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