Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Пскове 1 июня

10:19, 31 мая 2019, ПАИ

1 июня, в международный День защиты детей, в Пскове будет запрещена продажа алкогольной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации муниципалитета.

На основании постановления администрации региона от 28 января 2015 года № 29 «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области» запрет распространяется на территорию всего региона.

Полный запрет на торговлю спиртным на территории Псковской области действует также 1 сентября (День знаний) и в дни выпускных в образовательных учреждениях.