О наиболее частых жалобах в свой адрес рассказал псковский детский омбудсмен

11:06, 31 мая 2019, ПАИ

О наиболее частых жалобах в свой адрес рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в ходе круглого стола 31 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Чаще всего к омбудсмену обращаются по вопросу нехватки мест в детских садах и школах, по «дележу детей» при разводе родителей или при кризисных ситуациях между родителями, из-за которых страдает их ребёнок, спрашивают о действиях в конфликтных ситуациях между педагогами и детьми в школе.

Наталия Соколова добавила, что в последнее время закономерно увеличилось число обращений по летнему отдыху. «Чаще всего, когда родители опоздали с путёвками в лагерь», - пояснила она.

Всего к правозащитнице поступили более 100 обращений, большинство из них были отправлены через социальные сети.

Омбудсмен пообещала по традиции проверить условия детского отдыха в псковских загородных лагерях, особое внимание Наталия Соколова планирует также уделить пришкольным лагерям.