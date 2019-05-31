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Принцип Ведерникова
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Общество

О наиболее частых жалобах в свой адрес рассказал псковский детский омбудсмен

О наиболее частых жалобах в свой адрес рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в ходе круглого стола 31 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Чаще всего к омбудсмену обращаются по вопросу нехватки мест в детских садах и школах, по «дележу детей» при разводе родителей или при кризисных ситуациях между родителями, из-за которых страдает их ребёнок, спрашивают о действиях в конфликтных ситуациях между педагогами и детьми в школе.

Наталия Соколова добавила, что в последнее время закономерно увеличилось число обращений по летнему отдыху. «Чаще всего, когда родители опоздали с путёвками в лагерь», - пояснила она.

Всего к правозащитнице поступили более 100 обращений, большинство из них были отправлены  через социальные сети.

Омбудсмен пообещала по традиции проверить условия детского отдыха в псковских загородных лагерях, особое внимание Наталия Соколова планирует также уделить пришкольным лагерям.

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