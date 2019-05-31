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Принцип Ведерникова
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Общество

Полсотни пенсионеров состязались на берегу Горохового озера

49 пожилых людей на берегу Горохового озера в Островском озере состязались в «Игровой терапии» в рамках партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, участие в соревнованиях приняли команды из Пыталовского, Красногородского, Палкинского, Островского и Псковского районов.

Председатель общественного совета партпроекта «Старшее поколение» в регионе Светлана Мельничук рассказала, что это последнее зональное состязание в проекте «Университет серебряного возраста - дорога к долголетию «80+».

Пенсионеры приняли участие во флешмобе-разминке, а затем прошли шесть интерактивных станций: «ГТО», «Дартс», «Баскетбол», «Змейка», «Прыжки в длину» и «Умный конкурс».

По итогам всех испытаний победу одержала команда «Пыталово». Второе место заняла псковская сборная «Суперстар», а третье - «Островские оптимисты».

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