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Общество

20 загородных лагерей откроются в Псковской области этим летом

Фото: Александр Сидоренко

20 загородных детских оздоровительных лагерей будут работать в Псковской области летом 2019 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщила директор областного Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова.

Она отметила, что с 27 мая открылась первая смена в лагере «Стремительный» (Печорский район), с 28 мая – в «Звездном» (Невельский район), с 1 июня заезжают «Алые паруса» (Островский район).

Татьяна Богданова уточнила, что путевки оформляются по заявкам, которые подавались с 1 февраля. По ее словам, места во вторые и третьи смены еще остались. «Возможность поехать есть», - подчеркнула она.

Директор центра детского отдыха рассказала, что для лагерей разработаны новые программы организации работы с детьми, в учреждениях соблюдены все нормы безопасности. Необходимые проверки прошли все лагеря, которые открываются до 5 июня, в остальных они подходят к завершению.

Всего в этом году в регионе будут функционировать 175 летних лагерей, в том числе с дневным пребыванием детей.

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