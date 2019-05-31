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Принцип Ведерникова
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Общество

Псковичка примет участие в федеральном этапе конкурса «Полицейский Дядя Степа»

10-летняя Елизавета Скачкова – учащаяся естественно-математического лицея №20 Пскова – стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, она представит регион на федеральном этапе конкурса.

В преддверии Дня защиты детей временно исполняющий обязанности начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Семенов вручил победительнице благодарственное письмо от имени руководства Управления, подарок и торт. Ее мама – сотрудник областного УГИБДД.

Одним из организаторов конкурса выступил Общественный совет при УМВД России по Псковской области. На конкурс Елизавета Скачкова подготовила тематическую поделку, которую жюри признало наиболее удачной из всех представленных работ.

Этот конкурс проводится в целях повышения престижа службы в ОВД и формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции. Он также приурочен к предстоящему в 2020 году празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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