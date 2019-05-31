600 заявок поступили от инициативных псковичей на сайт «Команды 2018» за год

11:39, 31 мая 2019, ПАИ

За год на сайт проекта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «Команда 2018» от инициативных жителей региона поступили 600 заявок. Об этом сообщила советник губернатора Дарья Яковлева на пресс-конференции 31 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Дарьи Яковлевой, проект «Команда 2018» был создан с целью сбора инициатив жителей региона и как инструмент их проработки и воплощения в жизнь. В прошлом году благодаря проекту Михаила Ведерникова в регионе удалось реализовать 20 предложений, в основном - событийные мероприятия.

В проектном офисе «Команды 2018», как отметила советник губернатора, сейчас предоставляется площадка для реализации инициатив, каждый месяц там проходит от 20 до 30 мероприятий. Кроме того, в офисе была организована проектная школа, в фонд президентских грантов подано за год 11 заявок, 17 - на гранты Росмолодежи при поддержке проектного офиса.

«Мы запустили в Пскове интерактивную карту с местами незаконной рекламы наркотиков. Есть активисты, волонтеры, которые реагируют на эти сообщения и закрашивают их», - отметила Дарья Яковлева.

Она также добавила, что в рамках проекта действует ресурсный центр по развитию волонтерства и добровольчества, в котором трудятся 13 кураторов. Специалисты, по словам Дарьи Яковлевой, передают свой профессиональный опыт заявителям.