Бизнес-тренер: Проектный офис «Команды 2018» в Пскове – не только для молодежи

12:00, 31 мая 2019, ПАИ

«Проектный офис «Команды 2018» в Пскове – не только для молодежи, к нам часто приходят пенсионеры. Палитра возрастов огромная», – сообщил бизнес-тренер Андрей Дрямкин на пресс-конференции 31 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

При этом он подчеркнул, что нужно структурировать работу проектного офиса, чтобы «не метаться». «Мы приглашаем людей в проектную школу, где из их инициатив делаем полноценный проект, помогаем определиться с ресурсами, ведь не всегда нужны грантовые деньги, иногда для реализации вполне достаточно административных ресурсов», – рассказал он.

По его словам, в проектный офис приходят те, кто готов работать и превращать свои идеи «во что-то реальное», а есть те, кто просто «хочет хотеть», а действовать не готовы.

«Мы – как кураторы – сопровождаем проекты, «докручиваем» их, – пояснила директор АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасия Иванова. – Ведем большую внутреннюю работу по созданию проектной школы, чтобы наша площадка была бы полезной. У нас есть ресурсы, знакомства, которых, например, не хватает авторам идей».

Советник губернатора Псковской области, руководитель проектного офиса «Команда 2018» Дарья Яковлева пояснила, что у кураторов один критерий – это желание сделать свою и жизнь своих знакомых лучше. «Мы «мучаем» ребят на проектных школах по 5-6 часов в течение нескольких дней, чтобы из их идей получались зачатки проектов», – добавил она.