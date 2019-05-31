0
12:31
Движение ограничат на «Северном обходе» Пскова с 5 июня
12:13
Псковскому аэропорту присвоено имя княгини Ольги
11:45
Мужчина на кухне – 3.0. № 12. Суп из лосося от Игоря Соловьева
11:17
Два живописных полотна вернулись в Псковский музей-заповедник с выставки в Манеже
10:38
Самый большой долг по алиментам в Псковской области достиг 2 миллионов рублей
10:38
20 загородных лагерей откроются в Псковской области этим летом
23:23
Принцип Ведерникова
Еще новости
Общество

Бизнес-тренер: Проектный офис «Команды 2018» в Пскове – не только для молодежи

«Проектный офис «Команды 2018» в Пскове – не только для молодежи, к нам часто приходят пенсионеры. Палитра возрастов огромная», – сообщил бизнес-тренер Андрей Дрямкин на пресс-конференции 31 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

При этом он подчеркнул, что нужно структурировать работу проектного офиса, чтобы «не метаться». «Мы приглашаем людей в проектную школу, где из их инициатив делаем полноценный проект, помогаем определиться с ресурсами, ведь не всегда нужны грантовые деньги, иногда для реализации вполне достаточно административных ресурсов», – рассказал он.

По его словам, в проектный офис приходят те, кто готов работать и превращать свои идеи «во что-то реальное», а есть те, кто просто «хочет хотеть», а действовать не готовы.

«Мы – как кураторы – сопровождаем проекты, «докручиваем» их, – пояснила директор АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасия Иванова. – Ведем большую внутреннюю работу по созданию проектной школы, чтобы наша площадка была бы полезной. У нас есть ресурсы, знакомства, которых, например, не хватает авторам идей». 

Советник губернатора Псковской области, руководитель проектного офиса «Команда 2018» Дарья Яковлева пояснила, что у кураторов один критерий – это желание сделать свою и жизнь своих знакомых лучше. «Мы «мучаем» ребят на проектных школах по 5-6 часов в течение нескольких дней, чтобы из их идей получались зачатки проектов», – добавил она. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • #Команда2018
Определены победители великолукского этапа Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора 18 команд борются за кубок губернатора по дворовому футболу Псковской области Юрий Сорокин: Чемпионат по дворовому футболу помогает выявить спортивные таланты Кубок губернатора по дворовому футболу начали разыгрывать в Псковской области Проекты Псковской области найдут поддержку на платформе «Профессионалы 4.0» Систему антинаркотического интернет-мониторинга разрабатывают в Псковской области Лекцию по ландшафтной архитектуре организуют в проектном офисе «Команды 2018» в Пскове Слушатели псковского Университета третьего возраста пройдут ганзейский практикум по английскому языку О мире юмора рассказал псковичам режиссёр Талгат Баталов Фестиваль «Street fest» прошёл в воркаут-центре Пскова
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Движение ограничат на «Северном обходе» Пскова с 5 июня
31 мая 2019
Движение ограничат на «Северном обходе» Пскова с 5 июня
Псковскому аэропорту присвоено имя княгини Ольги
31 мая 2019
Псковскому аэропорту присвоено имя княгини Ольги
Два живописных полотна вернулись в Псковский музей-заповедник с выставки в Манеже
31 мая 2019
Два живописных полотна вернулись в Псковский музей-заповедник с выставки в Манеже
Самый большой долг по алиментам в Псковской области достиг 2 миллионов рублей
31 мая 2019
Самый большой долг по алиментам в Псковской области достиг 2 миллионов рублей
20 загородных лагерей откроются в Псковской области этим летом
31 мая 2019
20 загородных лагерей откроются в Псковской области этим летом
В России ужесточили уголовное наказание для нетрезвых виновников ДТП
30 мая 2019
В России ужесточили уголовное наказание для нетрезвых виновников ДТП
Новые книги о Гарри Поттере выйдут 27 июня
30 мая 2019
Новые книги о Гарри Поттере выйдут 27 июня
Литографии Юрия Спегальского «По Пскову XVII века» увидят петербуржцы
30 мая 2019
Литографии Юрия Спегальского «По Пскову XVII века» увидят петербуржцы

Идет загрузка...