Советник псковского губернатора рассчитывает, что проектный офис «Команды 2018» станет кузницей кадров

12:27, 31 мая 2019, ПАИ

«Я была бы рада, чтобы проектный офис «Команды 2018» в будущем стал кузницей кадров», - заявила советник губернатора Дарья Яковлева на пресс-конференции 31 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации. По ее мнению, офис - это хорошая площадка для того, чтобы себя проявить даже на уровне региона.

Член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов добавил, что его задача в проектном офисе – «внушить ребятам, что от них что-то зависит, что надо только что-то предпринять». Он добавил, что люди очень тяжелы на подъем, у них много негатива и недоверия, но ситуация понемногу меняется.

По словам Алексея Кириллова, многие считают, что писать проекты очень сложно. «Нет, надо просто сесть, написать, а мы поможем поправить», - заявил он и подчеркнул, что люди просто не знают об имеющихся возможностях, программах и конкурсах. «Вот как раз преодоление недоверия и страха - одна из задач «Команды 2018», - отметил общественник.