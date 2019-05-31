Проектные школы начнут работу в районах Псковской области с сентября

12:40, 31 мая 2019, ПАИ

С сентября в районах Псковской области начнут работать выездные трёхдневные проектные школы. Проводить их будут специалисты проектного офиса «Команды 2018» в Пскове, сообщила его руководитель, советник губернатора Дарья Яковлева на пресс-конференции 31 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Будем людей на местах учить обращаться с заявками и инициативами людей. Мы хотим с ребятами на местах посидеть, поработать. И к новому году провести конкурс среди представителей проектных офисов из муниципалитетов», - отметила Дарья Яковлева. Она также добавила, что в перспективе в регионе планируется внедрить «прозрачную и понятную систему» по образу и подобию Фонда президентских грантов система, а также открыть филиалы проектного офиса в районах области. Первый из них появится в Дно.

«У нас огромный поток инициатив и это при том, что проектный офис физически существует только в Пскове», - подчеркнула Дарья Яковлева.

Сложным блоком всей этой работы она назвала реализацию проектов, поэтому будет набираться тьюторская группа для их сопровождения. Также отдельно будет ивент-группа для реализации проектов.

Дарья Яковлева добавила, что площадка проектного офиса открыта для проведения мероприятий некоммерческими организациями.