Леонид Рошаль настаивает на опасности детских батутов и электросамокатов

12:52, 31 мая 2019, ПАИ

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль настаивает на опасности детских батутов и электросамокатов и считает, что их использование в городе необходимо отрегулировать в целях безопасности, сообщает ТАСС.

«Следующая проблема, которой мы будем заниматься обязательно, - это проблема электрических самокатов. Она похлеще будет, чем проблема с мопедами. Сейчас шныряют и взрослые, и дети на этих электрических самокатах по тротуарам и не по тротуарам, на улицу выезжают», - заявил Рошаль и добавил, что не менее опасны и батуты.

«Увлеченные прибылью [предприниматели] ставят эти батуты, но не создают достаточные ограждения, чтобы ребенок не травмировался», - сказал врач.