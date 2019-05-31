Братское захоронение приведут в порядок в невельской деревне Колпино
Ремонт братского захоронения проведут в деревне Колпино Невельского района. Аукцион на выполнение работ опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 829 тыс. 78 рублей, средства предусмотрены в бюджете Ивановской волости.
Проведение аукциона запланировано на 14 июня.
Подрядчику предстоит установить памятники, скамейки и урны, выполнить устройство дорожек, площадок и ограждения. Работы должны быть выполнены к октябрю.
Памятник в деревне Колпино установлен после Великой Отечественной войны. Монумент выполнен в форме пирамиды, огражден металлической оградой. Здесь покоятся 980 военнослужащих, погибших в 1941-1943 годах.