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Общество

Братское захоронение приведут в порядок в невельской деревне Колпино

Ремонт братского захоронения проведут в деревне Колпино Невельского района. Аукцион на выполнение работ опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 829 тыс. 78 рублей, средства предусмотрены в бюджете Ивановской волости.

Проведение аукциона запланировано на 14 июня.  

Подрядчику предстоит установить памятники, скамейки и урны, выполнить устройство дорожек, площадок и ограждения. Работы должны быть выполнены к октябрю.

Памятник в деревне Колпино установлен после Великой Отечественной войны. Монумент выполнен в форме пирамиды, огражден металлической оградой. Здесь покоятся 980 военнослужащих, погибших в 1941-1943 годах. 

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