Минздрав: Бестабачный кальян представляет опасность
Курение бестабачных кальянов может привести к развитию инфекционных заболеваний, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным исследований, употребление бестабачных кальянов создает дополнительные риски распространения инфекционных заболеваний в связи с тем, что устройство кальяна является благоприятной средой для размножения многих видов бактерий.
При этом специалисты обнаружили в кальянных повышенный уровень мелкодисперсных взвешенных частиц, способных осаждаться в дыхательных путях и легких. Таким образом, пребывание в кальянных может быть опасно для здоровья посетителей, в том числе пассивных курильщиков.
В Минздраве добавили, что получено много доказательств того, что курение кальяна приводит к развитию таких заболеваний, как сердечно-сосудистые болезни и рак.