Минздрав: Бестабачный кальян представляет опасность

13:33, 31 мая 2019, ПАИ

Курение бестабачных кальянов может привести к развитию инфекционных заболеваний, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным исследований, употребление бестабачных кальянов создает дополнительные риски распространения инфекционных заболеваний в связи с тем, что устройство кальяна является благоприятной средой для размножения многих видов бактерий.

При этом специалисты обнаружили в кальянных повышенный уровень мелкодисперсных взвешенных частиц, способных осаждаться в дыхательных путях и легких. Таким образом, пребывание в кальянных может быть опасно для здоровья посетителей, в том числе пассивных курильщиков.

В Минздраве добавили, что получено много доказательств того, что курение кальяна приводит к развитию таких заболеваний, как сердечно-сосудистые болезни и рак.