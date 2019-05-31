Более полумиллиона рублей направят в Пскове на обновление светофоров
Выполнение работ по техническому перевооружению светофорных объектов на территории Пскова заказала администрация города. Соответствующий контракт размещён на сайте госзакупок.
Потенциальные подрядчики могут подавать заявки до 7 июня. Проведение аукциона намечено на 13 июня. Стоимость работ - 545 тысяч 940 рублей.
Источником финансирования станет бюджета Пскова на 2019 год в рамках основного мероприятия «Строительство и техническое перевооружение светофорных объектов» по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Псков» муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».