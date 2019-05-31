0
15:16
Фермерский фестиваль «СЫР и ПРЯНИК» пройдет в Печорском районе 6-7 июля
14:00
Собственный стенд будет у Псковской области на ПМЭФ-2019
12:31
Движение ограничат на Северном обходе Пскова с 5 июня
12:13
Псковскому аэропорту присвоено имя княгини Ольги
11:45
Мужчина на кухне – 3.0. № 12. Суп из лосося от Игоря Соловьева
11:17
Два живописных полотна вернулись в Псковский музей-заповедник с выставки в Манеже
10:38
Самый большой долг по алиментам в Псковской области достиг 2 миллионов рублей
Еще новости
Общество

Братское кладбище на Юбилейной в Пскове ждёт капремонт

Капитальный ремонт будет выполнен на братском кладбище воинов Советской Армии на улице Юбилейной в Пскове в 2019 году. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 995 тысяч рублей.  Источник финансирования - средства бюджета города Пскова, предусмотренные программой «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков», а также областная субсидия в размере 497 500 рублей.

Проведение аукциона запланировано на 17 июня.

Подрядчик демонтирует и утилизирует старые надгробные плиты и устанавливает на их место новые, сделает гравировку имен, обновит звания имена и надписи, нанесенные на гранитных стелах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фермерский фестиваль «СЫР и ПРЯНИК» пройдет в Печорском районе 6-7 июля
31 мая 2019
Фермерский фестиваль «СЫР и ПРЯНИК» пройдет в Печорском районе 6-7 июля
Собственный стенд будет у Псковской области на ПМЭФ-2019
31 мая 2019
Собственный стенд будет у Псковской области на ПМЭФ-2019
Движение ограничат на Северном обходе Пскова с 5 июня
31 мая 2019
Движение ограничат на Северном обходе Пскова с 5 июня
Псковскому аэропорту присвоено имя княгини Ольги
31 мая 2019
Псковскому аэропорту присвоено имя княгини Ольги 1
Два живописных полотна вернулись в Псковский музей-заповедник с выставки в Манеже
31 мая 2019
Два живописных полотна вернулись в Псковский музей-заповедник с выставки в Манеже
Самый большой долг по алиментам в Псковской области достиг 2 миллионов рублей
31 мая 2019
Самый большой долг по алиментам в Псковской области достиг 2 миллионов рублей
20 загородных лагерей откроются в Псковской области этим летом
31 мая 2019
20 загородных лагерей откроются в Псковской области этим летом
В России ужесточили уголовное наказание для нетрезвых виновников ДТП
30 мая 2019
В России ужесточили уголовное наказание для нетрезвых виновников ДТП

Идет загрузка...