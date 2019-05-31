Братское кладбище на Юбилейной в Пскове ждёт капремонт

15:39, 31 мая 2019, ПАИ

Капитальный ремонт будет выполнен на братском кладбище воинов Советской Армии на улице Юбилейной в Пскове в 2019 году. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 995 тысяч рублей. Источник финансирования - средства бюджета города Пскова, предусмотренные программой «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков», а также областная субсидия в размере 497 500 рублей.

Проведение аукциона запланировано на 17 июня.

Подрядчик демонтирует и утилизирует старые надгробные плиты и устанавливает на их место новые, сделает гравировку имен, обновит звания имена и надписи, нанесенные на гранитных стелах.