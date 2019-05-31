«FRESH» и «Карамелька» выступят на празднике в четь Дня защиты детей в ТК «ПИК60» в Пскове
Праздник в честь Дня защиты детей пройдет в центральном атриуме торгового комплекса «ПИК60» 2 июня в 16:00, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.
Для взрослых и детей подготовлена развлекательная программа с участием творческих коллективов «FRESH» и «Карамелька». «Будут конкурсы, и, конечно же, призы! Специальная гостья на ходулях порадует всех гостей» – отметили организаторы. Вход на мероприятие свободный.