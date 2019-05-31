Ремонт дороги Струково - Вишенка в Псковском районе обойдётся в 41,5 млн рублей
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Струково – садоводческое товарищество «Вишенка» будет выполнена в Псковском районе. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 41 млн 576 тыс. 776 рублей. Источник финансирования - бюджет Псковской области
Проведение аукциона запланировано на 24 июня.
Работы должны быть выполнены к 30 сентября.
Тема дорог находится на личном контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В ближайшее время в регионе будет внедряться модель оформления конкурсной документации, созданная на основе системы, используемой «Автодором», которая содержит наиболее современные и актуальные стандарты.