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Спорт

У школы №17 в Пскове появится новый стадион

Объявлен конкурс на изготовление проектной для устройства стадиона у школы №17 Пскова. Соответствующие документы размещены на сайте госзакупок.

Школа №17 расположена на Зональном шоссе. На стадионе проектировщики должны предусмотреть футбольное поле с беговой дорожкой, площадки для игры в волейбол и в баскетбол, сектор для прыжков в длину с дорожкой для разбега, дорожки для подхода к площадкам и футбольному полю.

Также необходимо запроектировать спортивную площадку с разновысокими перекладинами, брусьями, кольцами, рукоходом, тумбами для прыжков, угловой доской для поднятия туловища, перекладиной для подтягивания из положения лежа, шведскими стенками и антивандальными уличными тренажерами.

Кроме того, на стадионе должны быть предусмотрены скамейки с козырьком, ограждение и освещение.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 380 тыс. 540 рублей. Деньги выделяются в рамках реализации основного мероприятия «Строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Псков»» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей».

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 7 июня, аукцион состоится 13 июня.

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