Звонки с таксофонов «Ростелекома» станут бесплатными

15:11, 31 мая 2019, ПАИ

С 1 июня ПАО «Ростелеком» отменяет плату за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Псковской области, такое решение принято для повышения доступности услуг связи в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.

С 1 июня с таксофонов можно будет бесплатно позвонить на номера фиксированной телефонной сети ПАО «Ростелеком» в Российской Федерации.

Также с помощью таксофонов можно бесплатно позвонить по номерам экстренных служб: 112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб, 01 (101) — МЧС (служба пожарной охраны, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях), 02 (102) — служба полиции, 03 (103) — служба скорой медицинской помощи, 04 (104) — аварийная служба газовой сети.

Также можно бесплатно позвонить на стационарный телефон. Для местных вызовов необходимо набрать номер телефона, для внутризоновых вызовов необходимо набрать: 8 — код зоны нумерации — номер телефона, а для междугородних вызовов: 8 — код оператора — код зоны нумерации — номер телефона.

Платными остаются звонки на стационарный телефон для международных вызовов и на мобильный телефон сторонних операторов связи. Для их совершения необходимо вставить карту оплаты в картоприемники и при наличии тарифных единиц на карте осуществить звонок.

Всего на территории Псковской области установлены 7 тысяч 214 таксофонов.