0
18:04
«Семь раз отмерь» - 31 мая (ЗВУК)
17:52
Победителей конкурса детского рисунка наградила Галина Неваленная
17:40
Пассажиры автобусов в Печорах смогут оплатить проезд банковской картой с 1 июня
17:10
В программу Ганзейских дней Нового времени в Пскове включены выступления 62 коллективов
16:39
Летний лингвистический лагерь откроется в Псковской области 4 июня
16:36
В Пскове закрываются маршруты городских автобусов №2А и №16
15:59
Свалку с ртутными лампами на окраине Пскова убрали после вмешательства губернатора
Еще новости
Общество

В Пскове закрываются маршруты городских автобусов №2А и №16

В Пскове закрываются маршруты городских автобусов №2А и №16. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковпассажиравтотранса, коррективы в расписание вносятся временно – на летний период с 1 июня по 31 августа.

А автобусы городских маршрутов №11, №6, №17 летом по субботам будут курсировать по расписанию воскресенья.

Также в связи со сменой подвижного состава с 1 июня произойдут изменения в расписании автобусов №22 и №30. С действующим расписанием маршрутов можно ознакомится на сайте автотранспортного предприятия в разделе расписания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Семь раз отмерь» - 31 мая (ЗВУК)
31 мая 2019
«Семь раз отмерь» - 31 мая (ЗВУК)
Победителей конкурса детского рисунка наградила Галина Неваленная
31 мая 2019
Победителей конкурса детского рисунка наградила Галина Неваленная
Пассажиры автобусов в Печорах смогут оплатить проезд банковской картой с 1 июня
31 мая 2019
Пассажиры автобусов в Печорах смогут оплатить проезд банковской картой с 1 июня
В программу Ганзейских дней Нового времени в Пскове включены выступления 62 коллективов
31 мая 2019
В программу Ганзейских дней Нового времени в Пскове включены выступления 62 коллективов
Летний лингвистический лагерь откроется в Псковской области 4 июня
31 мая 2019
Летний лингвистический лагерь откроется в Псковской области 4 июня
В Пскове закрываются маршруты городских автобусов №2А и №16
31 мая 2019
В Пскове закрываются маршруты городских автобусов №2А и №16
Свалку с ртутными лампами на окраине Пскова убрали после вмешательства губернатора
31 мая 2019
Свалку с ртутными лампами на окраине Пскова убрали после вмешательства губернатора
Фермерский фестиваль «СЫР и ПРЯНИК» пройдет в Печорском районе 6-7 июля
31 мая 2019
Фермерский фестиваль «СЫР и ПРЯНИК» пройдет в Печорском районе 6-7 июля

Идет загрузка...