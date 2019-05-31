В Пскове закрываются маршруты городских автобусов №2А и №16

16:36, 31 мая 2019, ПАИ

В Пскове закрываются маршруты городских автобусов №2А и №16. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковпассажиравтотранса, коррективы в расписание вносятся временно – на летний период с 1 июня по 31 августа.

А автобусы городских маршрутов №11, №6, №17 летом по субботам будут курсировать по расписанию воскресенья.

Также в связи со сменой подвижного состава с 1 июня произойдут изменения в расписании автобусов №22 и №30. С действующим расписанием маршрутов можно ознакомится на сайте автотранспортного предприятия в разделе расписания.