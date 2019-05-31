Свалку с ртутными лампами на окраине Пскова убрали после вмешательства губернатора

15:59, 31 мая 2019, ПАИ

Свалку с ртутными лампами на окраине Пскова убрали после вмешательства губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом на своей странице в Facebook написал член регионального штаба Общероссийского народного фронта, координатор регионального проекта ОНФ «Генеральная уборка» Сергей Елизаров.

Общественник отметил, что в течение 15 минут после его публикации губернатор «дал четкую задачу» главе администрации Пскова Александру Братчикову. «Такой и должна быть реакция!» – подчеркнул Сергей Елизаров.

О том, что по дороге от супермаркета «Лента» в сторону пересечения Гаражного проезда и улицы Рокоссовского прямо у дороги лежат десятки люминесцентных ламп и мешки с мусором писала 25 мая «Комсомольская правда - Псков» по сообщению одной из читательниц.