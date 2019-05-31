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Свалку с ртутными лампами на окраине Пскова убрали после вмешательства губернатора
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Общество

Свалку с ртутными лампами на окраине Пскова убрали после вмешательства губернатора

Свалку с ртутными лампами на окраине Пскова убрали после вмешательства губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом на своей странице в Facebook написал член регионального штаба Общероссийского народного фронта, координатор регионального проекта ОНФ «Генеральная уборка» Сергей Елизаров.

Instagram Сергея Елизарова

Общественник отметил, что в течение 15 минут после его публикации губернатор «дал четкую задачу» главе администрации Пскова Александру Братчикову. «Такой и должна быть реакция!» – подчеркнул Сергей Елизаров.

Фото очевидца, опубликованное в газете "Комсомольская правда - Псков"

О том, что по дороге от супермаркета «Лента» в сторону пересечения Гаражного проезда и улицы Рокоссовского прямо у дороги лежат десятки люминесцентных ламп и мешки с мусором писала 25 мая «Комсомольская правда - Псков» по сообщению одной из читательниц.

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