Летний лингвистический лагерь откроется в Псковской области 4 июня

16:39, 31 мая 2019, ПАИ

«Лето в королевстве сето» - такое название носит бесплатный лингвистический лагерь, который откроет свои двери 4 июня в Паниковской школе (Печорский район). Первая встреча состоится в 11 часов. Лагерь будет работать по 21 июня, сообщила Псковскому агентству информации председатель общественной организации «Этнокультурное общество народа сето» и одновременно заместитель директора музея-заповедника «Изборск» Хелью Маяк.

Дневной лагерь организован совместно с Паниковской школой. Участие в лингвистическом лагере будут принимать не только дети из Псковской области, но и из Эстонии.

«Каждое утро детям будет предоставляться завтрак на территории школы. После завтрака у детей начнутся мероприятия: экскурсии, пение, рисование, мастер классы и постановки различных театральных сценок. Все мероприятия будут вестись на языке сето с объяснениями на русском, это поможет ближе познакомить детей с языком и культурой за короткое время»,- пояснила Хелью Маяк.

Она добавила, что детей ожидает 9 дневная экскурсия по Печорам и Изборску, экскурсии будет вести музейный педагог.