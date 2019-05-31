0
18:04
«Семь раз отмерь» - 31 мая (ЗВУК)
17:52
Победителей конкурса детского рисунка наградила Галина Неваленная
17:40
Пассажиры автобусов в Печорах смогут оплатить проезд банковской картой с 1 июня
17:10
В программу Ганзейских дней Нового времени в Пскове включены выступления 62 коллективов
16:39
Летний лингвистический лагерь откроется в Псковской области 4 июня
16:36
В Пскове закрываются маршруты городских автобусов №2А и №16
15:59
Свалку с ртутными лампами на окраине Пскова убрали после вмешательства губернатора
Еще новости
Общество

Летний лингвистический лагерь откроется в Псковской области 4 июня

Фото: Дарья Хваткова

«Лето в королевстве сето» - такое название носит бесплатный лингвистический лагерь, который откроет свои двери 4 июня в Паниковской школе (Печорский район). Первая встреча состоится в 11 часов. Лагерь будет работать по 21 июня, сообщила Псковскому агентству информации председатель общественной организации «Этнокультурное общество народа сето» и одновременно заместитель директора музея-заповедника «Изборск» Хелью Маяк.

Дневной лагерь организован совместно с Паниковской школой. Участие в лингвистическом лагере будут принимать не только дети из Псковской области, но и из Эстонии.

«Каждое утро детям будет предоставляться завтрак на территории школы. После завтрака у детей начнутся мероприятия: экскурсии, пение, рисование, мастер классы и постановки различных театральных сценок. Все мероприятия будут вестись на языке сето с объяснениями на русском, это поможет ближе познакомить детей с языком и культурой за короткое время»,- пояснила Хелью Маяк.

Она добавила, что детей ожидает 9 дневная экскурсия по Печорам и Изборску, экскурсии будет вести музейный педагог.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Семь раз отмерь» - 31 мая (ЗВУК)
31 мая 2019
«Семь раз отмерь» - 31 мая (ЗВУК)
Победителей конкурса детского рисунка наградила Галина Неваленная
31 мая 2019
Победителей конкурса детского рисунка наградила Галина Неваленная
Пассажиры автобусов в Печорах смогут оплатить проезд банковской картой с 1 июня
31 мая 2019
Пассажиры автобусов в Печорах смогут оплатить проезд банковской картой с 1 июня
В программу Ганзейских дней Нового времени в Пскове включены выступления 62 коллективов
31 мая 2019
В программу Ганзейских дней Нового времени в Пскове включены выступления 62 коллективов
Летний лингвистический лагерь откроется в Псковской области 4 июня
31 мая 2019
Летний лингвистический лагерь откроется в Псковской области 4 июня
В Пскове закрываются маршруты городских автобусов №2А и №16
31 мая 2019
В Пскове закрываются маршруты городских автобусов №2А и №16
Свалку с ртутными лампами на окраине Пскова убрали после вмешательства губернатора
31 мая 2019
Свалку с ртутными лампами на окраине Пскова убрали после вмешательства губернатора
Фермерский фестиваль «СЫР и ПРЯНИК» пройдет в Печорском районе 6-7 июля
31 мая 2019
Фермерский фестиваль «СЫР и ПРЯНИК» пройдет в Печорском районе 6-7 июля

Идет загрузка...