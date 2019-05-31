16 млн рублей получит Псковская область от Фонда президентских грантов на социально-значимые проекты

17:25, 31 мая 2019, ПАИ

16 млн рублей получат 14 социально-значимых проектов Псковской области от Фонда президентских грантов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, эти проекты стали победителя конкурсного отбора Фонда.

Победили такие проекты, как «Скобариада народных игр» от Псковского регионального молодежного общественного движения «Союз студенческих отрядов», «Учись, студент!» от Псковского областного отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд», «Просветительский городской фестиваль «Среда обитания», посвященный гуманному сокращению численности бездомных животных» от Псковской региональной общественной организации «Зоозащита», «Лига дворового футбола Псковской области» от Псковской региональной общественной организации «Военно-патриотический клуб «Шторм», «Международная молодежная экспедиция «75 лет Великой Победе: мы помним!» от Общественного молодежного движения Псковской области «Лига молодежи Псковской области», «Что такое РСМ?!» от Псковской областной общественной организации «Чудской проект», «Демонстрационный парк на крепостном валу. Второй этап» от Псковской региональной общественной организации «Общество истории и культуры Островского уезда» и другие.

Начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации области Наталья Плявинская заявила, что участие в конкурсах Фонда президентских грантов — это реальная возможность для каждого получить федеральные средства на поддержку своего социально значимого проекта.

В 2019 году это первый конкурс Фонда президентских грантов. В ближайшее время состоятся еще два, на которые организации региона также планируют направить свои заявки.