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Пассажиры автобусов в Печорах смогут оплатить проезд банковской картой с 1 июня

На всех городских маршрутах Печор можно будет оплатить проезд в автобусе банковской картой с 1 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

«По состоянию на 30 мая услуга по оплате проезда банковской картой на территории Пскова реализуется по максимально оптимистичным прогнозам и составляет 10,4% от всего пассажиропотока, что превышает ожидаемые результаты», – рассказали в пресс-службе.

К Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове 27-30 июня, в планах предприятия включить в зону покрытия «Системы безналичной оплаты проезда» еще три основных туристических направления региона: Печоры, Остров и Пушкинские Горы.

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