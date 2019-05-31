Лауреатами награды «Золотые паруса» стали 20 молодых талантливых великолучан
Сегодня, 31 мая, накануне Международного дня защиты детей в администрации Великих Лук состоялось вручение муниципальной награды «Золотые паруса» обучающимся, достигшим высоких результатов в олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях городского, областного, всероссийского и международного уровней. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации муниципалитета.
На церемонии помимо самих лауреатов присутствовали педагоги, родители, друзья юных талантливых великолучан, представители руководства и администрации Великих Лук.
С приветственным словом к собравшимся обратился исполняющий полномочия главы города Сергей Гусев. Он назвал лауреатов лучшими представителями молодого поколения великолучан, самыми талантливыми и трудолюбивыми, подчеркнув, что молодежь – это главное богатство города на Ловати, его основной потенциал и надежда на успешное будущее.
«Великолукская земля дала стране немало выдающихся людей – военачальников, ученых, инженеров, спортсменов, артистов. Теперь у вас есть возможность пополнить ряды знаменитых великолучан, своими достижениями приумножить славу древнего города на Ловати», – прозвучало в выступлении Сергея Гусева.
Также Сергей Гусев отметил, что впечатляющие результаты, которых достигли лауреаты, побеждая в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней – это итог ежедневного кропотливого труда и постоянной работы над собой, но без знаний и навыков, которые дала им школа, педагоги и родители, эти победы были бы невозможны.
Исполняющий полномочия главы города пожелал лауреатам покорения новых вершин, творческого вдохновения, энергии и оптимизма и напомнил, что такие талантливые и эрудированные молодые люди нужны родному городу и Псковской области.
В этот день награду «Золотые паруса» получили 20 молодых талантливых великолучан. В их числе:
Виткова Нина – обучающаяся 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5».
Иванов Андрей – обучающийся 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7».
Кислицин Кирилл – обучающийся 11 класса Гимназии имени С.В. Ковалевской.
Кораблева Александра – обучающаяся 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1».
Корнева Анастасия – обучающаяся 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7».
Королева Ксения – обучающаяся Дома детского творчества.
Кошкина Анна – обучающаяся 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2».
Левин Александр – обучающийся 8 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. героя Советского Союза А.В. Попова».
Малышев Григорий – обучающийся 11 класса МАОУ «Лицей № 11».
Махкамова Мадина – обучающаяся 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5».
Миронова Виктория – обучающаяся 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. героя Советского Союза А.В.Попова».
Новиков Владислав – обучающийся 11 класса МАОУ «Лицей № 11».
Овечкина Алена – обучающаяся 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13».
Поташенкова Дарья – обучающаяся Дома детского творчества.
Пустяков Олег – обучающийся 11 класса МАОУ «Кадетская школа».
Степанов Дмитрий – обучающийся 10 класса Гимназии имени С.В. Ковалевской.
Титов Кирилл – обучающийся 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2».
Харченко Николай – обучающийся 11 класса МАОУ «Лицей № 11».
Чевжик Екатерина – обучающая 11 класса МАОУ «Лицей № 11».
Янковская Анна – обучающаяся 11 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2».
Добавим, что после награждения со словами поздравлений к лауреатам обратилась исполняющая обязанности главы Администрации города Юлия Ярышкина, от имени молодежи выступил кадет Олег Пустяков, а от родителей – Дмитрий Кислицин. Помимо этого награжденных поздравила директор МБУДО «Дом детского творчества» Татьяна Зернова